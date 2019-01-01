  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز عبد الشافي ينظم جلسة حوارية حول الشباب والانتخابات

الإثنين 04 نوفمبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز عبد الشافي ينظم جلسة حوارية حول الشباب والانتخابات


غزة / سما/

نظم مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية جلسة حوارية مع اعضاء نادي الحوار الشبابي بالمركز بعنوان الشباب والانتخابات.

بدأ اللقاء بكلمة ممثل المركز أ. محسن ابو رمضان تناول بها اهمية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في مواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان والحصار والتمييز العنصري ، الأمر الذي يتطلب ترتيب البيت الداخلي الفلسطينية وصياغة برامج سياسي فلسطيني يجمع عليه الكل الوطني واشار إلى أن المدخل الافضل لذلك كان يتجسد بعقد لقاء للأمناء العاميين واعضاء اللجنة التنفيذية من اجل تهيأة المناخات للتحضير للانتخابات العامة ولكن بعد الاختراق والتحول الذي حدث بموافقة حركة حماس على ان تجري الانتخابات بالتتالي وليس بالتزامن على ان تبدأ بالتشريعي ثم بالرئاسة فقد اصبح لزاماً علينا في منظمات العمل الاهلي تهيأة المناخات وتعزيز التوعية والتثقيف بضرورة اجراء الانتخابات كمدخل للوحدة الوطنية وتجديد الشرعيات ولتعزيز المشاركة الشعبية .

وأشار إلى أهمية تفعيل محكمة الانتخابات المركزية للبث في قضايا الخلافات بما في ذلك الطعون كما اكد على أهمية توفير مناخ من الحريات الديمقراطية يسمح بإجراء الانتخابات بصورة حرة إلى جانب ضمان الرقابة من الأوساط المحلية والدولية وخاصة الأمم المتحدة على مجرى العملية الانتخابية وأهمية الاعتراف بنتائجها وشدد على وجوب ان تجري الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وبأن لا يتم السماح بإجرائها بمنطقة دون الاخرى .

من جهته اشار الشاب إبراهيم قاسم بضرورة استعداد الشباب وجاهزيتهم للمشاركة بالعملية الانتخابية كاستحقاق دستوري وبوصفها تشكل فرصة للشباب لتقدم الصفوف .

وطالب الشاب أحمد جودة بأن يتم الضغط على الاحزاب لضمان حصة مناسبة تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية .

 وطالبت الشابة فاطمة عليوة بضرورة تخفيض سن الترشيح إلى 25 عام بدلا من 28 عام .

واشار الشاب شادي نصرالله إلى أهمية استفادة الشباب من هذه الفرصة عبر القيام بصياغة حملات تؤثر على الرأي العام للمضي قدماً باتجاه اجراء الانتخابات على طريق انهاء الانقسام واستعادة الوحدة والديمقراطية بالمجتمع .

الأكثر قراءة اليوم

الحمد الله يرد على العيسة: بلغ السيل الزبى و اختلق استقالته من الحكومة بعد ظهور فضيحة النرويج

اجتماع "الكابينت". مصادر تؤكد وقف المنحة القطرية ووزراء: سنمنح فرصة للتفاهمات

الكشف عن تفاصيل اجتماع الكابينت حول غزة.. ولهذه الاسباب حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد!

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى بين حماس و"إسرائيل".. وبلوم يعتذر لعائلة منغستو

المشاورات شهدت ترددًا صعبًا.. "الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا أمنيًا في غزة"

حنا ناصر: اجتماع اليوم كان متميزاً.. حماس: تلقينا رداً إيجابياً من الرئيس عباس للانتخابات

العيسه يرد على تصريحات الحمدلله حول الاسباب الحقيقة لاستقاله!

الأخبار الرئيسية

هذه الأسباب حالت دون توسيع التصعيد مع غزة رغم اطلاق الصواريخ ..

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

ميلادينوف يصل غزة للقاء قيادة حماس و بحث ملفات هامة

لأول مرة .. اسرائيل تدرج المستوطنات بالضفة ضمن خططها الثقافية