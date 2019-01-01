فيديو.. الهلال يصعق البحرية برباعية في الممتازة

غزة / سما /

قدّم الهلال هدية ثمينة لخدمات رفح, بعدما ألحق أول خسارة بمنافسه خدمات الشاطئ هذا الموسم (4-1), ضمن منافسات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الممتازة.

وسجل رباعية الهلال حازم شكشك (66, و87 من ركلة جزاء), وأحمد لبد "هدفين" (69 و81), بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لـ"البحرية" أنس أبو ستيتة (83).

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء, الأولى لـ"البحرية" نفذها نور عامر وتصدى لها حارس الهلال أحمد عفانة (89), والثانية للهلال عن طريق أحمد سلامة (91).

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن, وبقي رصيد "البحرية" 19 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف خلف خدمات رفح, الذي لعب مباراة أقل.