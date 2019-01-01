فيديو.. الحوانين يصعد للصدارة.. ونماء والجلاء للتعادل

غزة / سما /

حقق بيت حانون الأهلي فوزا غاليا على منافسه خدمات النصيرات (2-1), ضمن منافسات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" محمد الحداد (8 و61), وأحرز هدف "الغواصة الصفراء" محمد صقر (35).

وأكمل "الحوانين" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عماد السبع (76).

ورفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 18 نقطة في المركز الثاني.

نماء – الجلاء (1-1)

وتعادل نماء مع نظيره الجلاء (1-1).

وتقدم أحمد أبو الريش للجلاء (47), قبل أن يتعادل فادي عساف لنماء (58).

ورفع الجلاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث مؤقتا, وبات رصيد نماء 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.