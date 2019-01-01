  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. الحوانين يصعد للصدارة.. ونماء والجلاء للتعادل

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الحوانين يصعد للصدارة.. ونماء والجلاء للتعادل


غزة / سما /

حقق بيت حانون الأهلي فوزا غاليا على منافسه خدمات النصيرات (2-1), ضمن منافسات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" محمد الحداد (8 و61), وأحرز هدف "الغواصة الصفراء" محمد صقر (35).

وأكمل "الحوانين" المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عماد السبع (76).

ورفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 18 نقطة في المركز الثاني.

نماء – الجلاء (1-1)

وتعادل نماء مع نظيره الجلاء (1-1).

وتقدم أحمد أبو الريش للجلاء (47), قبل أن يتعادل فادي عساف لنماء (58).

ورفع الجلاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث مؤقتا, وبات رصيد نماء 9 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

#الحوانين #الجلاء #نماء #خدمات النصيرات

الأكثر قراءة اليوم

الحمد الله يرد على العيسة: بلغ السيل الزبى و اختلق استقالته من الحكومة بعد ظهور فضيحة النرويج

اجتماع "الكابينت". مصادر تؤكد وقف المنحة القطرية ووزراء: سنمنح فرصة للتفاهمات

الكشف عن تفاصيل اجتماع الكابينت حول غزة.. ولهذه الاسباب حماس والجهاد ليسوا مهتمين بالتصعيد!

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى بين حماس و"إسرائيل".. وبلوم يعتذر لعائلة منغستو

المشاورات شهدت ترددًا صعبًا.. "الجيش الإسرائيلي لا يستعجل تصعيدًا أمنيًا في غزة"

حنا ناصر: اجتماع اليوم كان متميزاً.. حماس: تلقينا رداً إيجابياً من الرئيس عباس للانتخابات

العيسه يرد على تصريحات الحمدلله حول الاسباب الحقيقة لاستقاله!

الأخبار الرئيسية

المالية: صرف راتب كامل اليوم لموظفي السلطة وباقي مستحقات شهر7

والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

ميلادينوف يصل غزة للقاء قيادة حماس و بحث ملفات هامة

لأول مرة .. اسرائيل تدرج المستوطنات بالضفة ضمن خططها الثقافية

الضفة: جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات و يصادر أموال و أسلحة