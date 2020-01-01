كومان يفجر مفاجأة ويُقر بشرط التوقيع مع برشلونة

وكالات / سما /

أكد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن لديه شرط للتوقيع مع برشلونة في عام 2020 عقب كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأكد نيكو جان هوجما المدير الرياضي في الاتحاد الهولندي لكرة القدم هذا الاحتمال بالفعل، دون الكشف عن تفصيل المبلغ الذي سيطلق سراح المدرب البالغ من العمر 56 عامًا للوصول إلى مقاعد البدلاء في ملعب الكامب نو.

وقال كومان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘لن أغادر الآن المنتخب الوطني الهولندي، ليس 100%، نعم لدي في عقدي بند خروج إلى نادي برشلونة فقط، ربما بعد بطولة أوروبا 2020، عندها فقط يتم تطبيق هذا البند‘‘.

وتابع: ‘‘لدي عقد مع منتخب هولندا مدته عامين وبعد اليورو سيكون هناك تقييم، سوف أدرس مغادرتي من المنتخب الوطني بعد بطولة أوروبا 2020‘‘.

وبسؤاله، عندما تم تعيينك لتدريب المنتخب قلت بأنه لا وجود لهذا الشرط، ليرد كومان: ‘‘كانت كذبة لمصلحتي الشخصية، ليس عليك دائمًا توضيح كل شيء‘‘.

واختتم كومان حديثه قائلًا: ‘‘يمكنني القول إنني لن أرحل إلا لتدريب نادٍ واحد فقط وهو برشلونة كما هو مُشار في العقد، ولن أترك المنتخب الوطني الهولندي لأي فريق آخر‘‘.