ليفربول يحاول هزيمة ريال مدريد بشراء نجولو كانتي

وكالات / سما /

كشفت الصحافة البريطانية عن رغبة نادي ليفربول في إحداث مفاجأة كبيرة في سوق الانتقالات عبر شراء نجم وسط تشيلسي نجولو كانتي في الصيف القادم.

وسيكون على الريدز أن يُقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لفريق يورجين كلوب بدلاً من التحول إلى ريال مدريد والعمل مع مواطنه زين الدين زيدان في ملعب السنتياجو برنابيو.

وكان كانتي الذي غاب عن مباريات تشيلسي الأخيرة ضمن اللاعبين الذين يتابعهم نادي يوفنتوس أيضاً لتدعيم صفوفه.

كانتي يشعل الحرب بين ليفربول و ريال مدريد و يوفنتوس

وأشارت التقارير الصُحفية الأخيرة أن النادي الأحمر يريد إعادة الاستثمار في سوق الانتقالات بعد عدم عقد أي صفقة كبيرة في الصيف الماضي، وأنه سيكون جاهزاً لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لجلب كانتي إلى ملعب الآنفيلد.

وسيكون كانتي إضافة كبيرة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا بقدراته الدفاعية والبدنية الهائلة على الرغم من أن الليفر يملك لاعباً قوياً أيضاً يلعب نفس أدواره وهو فابينيو.

ومن جانبه حث الآيرلندي جاستون ماكاتير لاعب ليفربول السابق المدرب يورجين كلوب على التعاقد مع كانتي قائلاً : “كانتي بالتأكيد هو القطعة الناقصة في كتيبة كلوب في ليفربول”.

وسجل اللاعب الذي جدد عقده مع تشيلسي في نوفمبر الماضي هدفين في 4 مباريات شارك فيها مع البلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.