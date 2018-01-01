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بول بوجبا يكشف موعد عودته إلى مانشستر يونايتد

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بول بوجبا يكشف موعد عودته إلى مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أنه سيعود إلى الملاعب لمساعدة فريق المدرب جونار أولي سولشاير في نهاية شهر نوفمبر الحالي.

ولم يشارك لاعب الوسط الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر منذ تفاقم إصابته في الكاحل خلال مباراة التعادل مع آرسنال 1/1 في نهاية سبتمبر.

وكشف بوجبا في حديثه لإذاعة إر إم سي سبورت أن كاحله الأيمن سيبقى في الجنس لمدة 10 أيام وبعدها سيبدأ في إعادة التأهيل البدني لمدة أسبوعين.

بوجبا يستمر في الغياب عن مانشستر يونايتد وعودته قد تكون في بداية ديسمبر

قال بوجبا في حديثه : “لا يزال أمامي أسبوعين بعد التخلص من الجبس لأجل إعادة التأهيل..ليس من السهل بالنسبة لي أن أرى زملائي يلعبون ويذهبون إلى التدريبات ويتواجدون في الملعب دون أن أكون معهم..لكن يجب أن آخذ وقتي المناسب لكي أعود”.

و يستضيف مانشستر يونايتد فريق بارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يواجه برايتون وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وسينهي فريق سولشاير مبارياته هذا الشهر بمواجهة أستانا في الدوري الأوروبي قبل أن يبدأ مباريات شهر ديسمبر بمواجهة أستون فيلا على أرضه ومن المحتمل أن يكون بوجبا جاهزاً وقتها.

وارتبط اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 بالابتعاد عن نادي ملعب الأولد ترافورد خلال الصيف ويُعتقد أن أندية ريال مدريد و يوفنتوس ما زالت مهتمة بالتعاقد معه.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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