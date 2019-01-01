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إيفرتون يكشف حجم إصابة جوميز وموعد الجراحة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيفرتون يكشف حجم إصابة جوميز وموعد الجراحة


وكالات / سما /

أصدر نادي إيفرتون الإنجليزي بياناً نشره الحساب الرسمي للنادي على تويتر، يكشف فيه حجم إصابة لاعبه البرتغالي أندري جوميز، خلال مباراة توتنهام هوتسبيرز في الدوري الإنجليزي، مساء الأحد.

وقال البيان :”نادي إيفرتون لكرة القدم يؤكد أن أندري جوميز سيخضع لعملية جراحة غداً الاثنين الرابع من نوفمبر، بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة توتنهام هوتسبيرز”.

وتابع البيان بالإشارة لإصابة لاعبه أثناء اللقاء في الشوط الثاني، وأضاف :”نُقل جوميز إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، برفقته عدد من أفراد الطاقم الطبي للفريق، وعقب إجرائه للفحوصات الطبية في المستشفى تأكدت إصابته بكسر في الكاحل الأيمن”.

وكان اللقاء المشار إليه قد شهد لقطة قاسية بعد تدخل متهور للنجم الكوري سون هيونج مين تسبب في إصابة جوميز بكسر في الكاحل، وبدا التأثر الشديد على كل من في الملعب ومنهم سون نفسه الذي دخل في نوبة بكاءٍ شديد.

توسون يسرد لحظات الرعب بعد إصابة جوميز

وكشف المهاجم التركي جينك توسون، لاعب إيفرتون، الذي بدا خلال اللقطة أنه يحاول تهدئة روع زميله البرتغالي، ومنعه من النظر لإصابته في اللحظات الأولى التي أعقبت الواقعة، تفاصيل لحظات الرعب التي عاشها اللاعبون عقب إصابة جوميز.

وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ديلي ميل :”لقد كان يصرخ ويتألم ويبكي، كانت عيناه مفتوحتان وكبيرتان”.

#إيفرتون #جوميز

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