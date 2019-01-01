بايرن ميونخ يقيل مدربه كوفاتش .. ويعين البديل

قرر نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني، فسخ التعاقد مع المدرب نيكو كوفاتش بالتراضي بعد يوم واحد من الهزيمة المذلة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت.

وقال النادي في بيان إن كوفاتش رحل "بعد الاتفاق" بينه وبين النادي، كما أضاف كارل هاينتس رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن: "أداء الفريق في الأسابيع الماضية والنتائج التي حققها أظهرت أننا بحاجة إلى إجراء".

وأتم "دخلت في نقاش مفتوح ومهم مع نيكو كوفاتش في هذا الشأن اليوم الأحد ونتيجة لذلك لم يعد نيكو مدربا لنا".

وتحدث نيكو كوفاتش، معلقا "أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح في الوقت الحالي. النتائج والطريقة التي لعبنا بها آخر مباراة، جعلتني اتوصل لهذا القرار. أتوجه بالشكر لبايرن على الفترة الماضية والفوز بالدوري والكأس والسوبر الألماني. كان وقتا رائعا، وكل تمنياتي للفريق بالتوفيق".

ويتولى المدرب المساعد، هانز فليك، مسؤولية تدريب بايرن ميونخ بشكل مؤقت، استعدادا لمواجهة أوليمبياكوس اليوناني في دور المجموعات بدوري الأبطال الأربعاء المقبل، ومواجهة بوروسيا دورتموند يوم السبت في الدوري.