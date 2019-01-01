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الاحتلال يستولي على 129 دونما جنوب الخليل

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل.

وأوضح خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش، أن ما يسمى "قائد قوات جيش الاحتلال، أصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء "وضع اليد" على 129 دونما، تقع ضمن حدود الظاهرية في الحوض رقم 4 في موقع واد الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم 6 في موقع الشيخ عتين خربة عتين.

وأشار الى ان الهجمة الاستيطانية التي طالت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في كافة انحاء الضفة الغربية بحجة شق طرق وبناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات، هدفها ترحيل المواطنين وانهاء التواصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية.

 
#الاحتلال

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