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اعتقال 19 إسرائيليا بتهمة تبييض الأموال وتلقى الرشوة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 19 إسرائيليا بتهمة تبييض الأموال وتلقى الرشوة


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأثنين، 10 مواطنين إسرائيليين، وأوقفت 9 آخرين على ذمة التحقيق، بشبهة الفساد وتبييض الأموال وتلقي الرشوة.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن من بين المعتقلين، رجال أعمال، و ثلاثة رؤساء مجالس محلية، ورئيس بلدية، ومساعد وزير.

وأضافت القناة العبرية، أن وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية، لاهب 433، حصلت مؤخرا على التصريحات الخاصة لاعتقال الشخصيات العامة، بين هؤلاء المعتقلين.

وبحسب القناة العبرية، تحقق وحدة لاهب، في شبهة قيام هؤلاء الأشخاص، بخدمة مصالحهم الخاصة في المؤسسات العامة، إضافة الى تبييض الأموال وتلقي الرشاوي.

لفتت القناة العبرية، الى أن الشرطة أجرت تفتيشا في منازل المعتقلين، وقامت بمصادرة هواتفهم وحواسيبهم الخاصة، مشيرةً الى أنه سيتم تمديد اعتقالهم، لحين الانتهاء من التحقيقات.

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