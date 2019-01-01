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كاتس : غزة أصبحت ميليشيا إيرانية و هذا يقرّب حسم المعركة معها

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس : غزة أصبحت ميليشيا إيرانية و هذا يقرّب حسم المعركة معها


القدس المحتلة / سما /

صرح وير الخارجية الإسرائيلي، وعضو الكابينت، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تسمح بحالة استمرار عدم الهدوء بغلاف غزة .

ونقلت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأثنين، عن الوزير كاتس قوله: "سياستنا واضحة تجاه حماس وقطاع غزة، ولن نسمح باستمرار عدم الهدوء بالغلاف".

وبحسب القناة، أضاف الوزير كاتس: "غزة أصبحت ميليشيا إيرانية، وهذا يقربنا من الحسم العسكري معها، وتوقيت العمل مرتبطا بحسابتنا".

ووفقا للقناة العبرية، أشار كاتس، الى أن عدم الاستقرار السياسي الداخلي في إسرائيل، يضر بقدرة الدولة على العمل بشكل مناسب، لمواجهة التحديات الخارجية.

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