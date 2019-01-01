الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة القدس.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية شرق القدس فجرا، واعتقلت المواطن أمجد نعيم الخطيب ونجله نعيم بعد مداهمة منزليهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من العيسوية أثناء تواجدهم في شارع حي آل داري، وهم: محمد يونس، وفايق حبش، ومحمد حبش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ابراهيم كنعان في الأربعينيات من عمره، بعد ان داهمت منزله في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين زكريا اسكافي، ومصطفى سمحة الواقعين في عمارة ابو اصبع قرب قصر الضيافة من البلدة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.