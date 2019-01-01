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والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها

الإثنين 04 نوفمبر 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري : حماس تستغل الهدوء لبناء قوتها وإسرائيل تستغل التصعيد لتدميرها


القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، صباح امس الأحد، أن حركة حماس تستغل فترات الهدوء، لاستمرار بناء قوتها العسكرية، برا وبحرا وجوا.

وقال المحلل الإسرائيلي، إن مقاتلي حركة حماس يعدون المفاجئات للجيش الإسرائيلي، خلال المواجهة القادمة، وأنهم أحرزوا تقدما في مجال الطائرات المسيرة.

وأضاف المحلل بوخبوط، أن الذراع العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، نجحت الأسبوع الماضي، في ارسال طائرة الى الجو بارتفاع 12 ألف قدم، الأمر الذي سيشكل خطورة على نشاطات سلاح الجو الإسرائيلي، حسب قوله.

وتابع المحلل، أن عناصر النخبة بكتائب القسام، يعدون المفاجئات للقوات الإسرائيلية، برا وبحرا وجوا، وأن حركة حماس، تستغل فترات الهدوء، لتطوير هذه القدرات، واستعادة مخازن السلاح التي تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة على غزة.  

وكشف المحلل بوخبوط، أن الجيش الإسرائيلي يستغل جولات التوتر والتصعيد، لضرب وتدمير قدرات حماس العسكرية، والبنى التحتية العسكرية المتنامية بقطاع غزة.

ووفقا للمحلل، ستصل حكومة إسرائيل في يوم ما، الى مرحلة اتخاذ قرار في معضلة قطاع غزة، والحسم بشأن التوجه الى حملة عسكرية في قطاع غزة.

وزعم المحلل الإسرائيلي، أن كل من إسرائيل وحماس، لا ترغبان في هذه المحلة بالدخول بمواجهة عسكرية، والتي ستكلف كل منها ثمنا باهظا، مشيراً الى أن إسرائيل تركز كل جهودها في هذه المرحلة على الجبهة الشمالية.

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