"BDS المغرب" تدعو لمقاطعة مؤتمر تشارك فيه إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

دعت "الحملة المغربية لمقاطعة إسرائيل" مساء الأحد، إلى مقاطعة مؤتمر شبابي، لاحتمالية مشاركة إسرائيل في فعالياته.

وقالت الحملة في بيان إن الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب المزمع تنظيمه في مدينة الصويرة، منتصف الشهر الجاري، يُحتمل أن تشهد مشاركة إسرائيلية، بعد أن وجّهت السفارة الفرنسية دعوة لإسرائيل لإشراكها في المنتدى.

واعتبرت الجمعية التي تعرف اختصارًا باسم "BDS المغرب" أن "المشاركة في هذا المنتدى يشكل تطبيعًا واضحًا ومحاولة لإظهار دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وكأنها شريك طبيعي في منتدى يعقد بالمغرب"، وفق ما أوردته "الأناضول".

وأضافت أن "غالبية الشعب المغربي يرفض التطبيع مع إسرائيل بشكل مطلق". وانتقدت الجمعية "منح السفارة الفرنسية نفسها حق دعوة إسرائيل للمشاركة بالمنتدى". كما استنكرت دعوة السفارة "لشبان إسرائيليين في سن الخدمة العسكرية ضمن جيش احتلال يمارس يوميّا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني"، إلى الأراضي المغربية.

ودعت سفارة فرنسا بإسرائيل الشباب الإسرائيلي ممّن يتراوح أعمارهم ما بين (18 و25 عامًا) إلى تقديم ترشّحاتهم من أجل المشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب، وفق الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية لدى المغرب.

ومنتدى القادة الشباب ستنظمه السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بالمغرب ما بين 15-17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للعام الخامس على التوالي في مدينة الصويرة، شمالي المملكة المغربية. ويهدف المنتدى إلى إشراك الشباب في تحمل المسؤولية، وفتح نقاش حول دور الشباب في التنمية ومشاركتهم في الشأن السياسي.