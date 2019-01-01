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الضفة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات و يصادر أموال و أسلحة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات و يصادر أموال و أسلحة


رام الله / سما /

 اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 15 مواطنًا على الأقل من القدس والضفة الغربية، وصادر أموالًا وأسلحة.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت في بلدة بدو شمال غرب القدس، فيما استولى جنود الاحتلال على أموال من منزل الأسير السابق صالح نوفل في قرية راس كركر غرب رام الله.

وعُرف من بين المعتقلين، عدي استيتي من جنين، ومصطفى أبو الرب من نابلس، وعلاء منذر سوالمة من عصيرة الشمالية، وتامر عبدة من كفر نعمة غرب رام الله، وصالح أحمد الماكن من دير أبو مشعل.

كما اعتقل الاحتلال أمجد نعيم الخطيب، ونجله نعيم من العيزرية شرق القدس، ومحمد يونس، وفايق حبش، ومحمد حبش من العيسوية.

وفي يطا جنوب الخليل، قالت المصادر، إن الاحتلال اعتقل موسى جبرائيل العمور، وحسن الهريني.

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