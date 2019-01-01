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حالة الطقس: اجواء صافية

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء صافية


غزة / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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