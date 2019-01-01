غزة: مصادر توضح حقيقة اعتقال مطلقي الصواريخ الجمعة الماضية

غزة / سما/

نفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، ما أورده الإعلامي الإسرائيلي غال بيرغير عبر قناة ريشت كان عن اعتقال مقاومين أطلقوا الصواريخ يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المصادر لصحيفة القدس المحلية، أن تلك الإدعاءات غير صحيحة، ولم يتم اعتقال أي مقاومين، وأن هناك تنسيق كامل مع حركة حماس في كل ما يخص الشأن الفلسطيني وأن العلاقة بين الجانبين في أفضل حالاتها.

كما أكدت المصادر، أن لم يتم إبلاغ الجانب المصري بأي رسالة تتعلق بأي قيادي عسكري أو سياسي من الحركة بشأن ما جرى يوم الجمعة.

وبحسب المصادر، فإن الحركة وإلى جانبها جميع فصائل المقاومة لها الحق في الدفاع عن شعبها أمام العدوان الإسرائيلي المتكرر واعتداءاته ضد المتظاهرين والصيادين وغيرهم.

وكانت قناة ريشت كان زعمت أن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت مصر أن بهاء أبو العطا القيادي العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة لا يقف خلف إطلاق الصواريخ، وأن "أشخاص مارقين" يقفون خلف إطلاقها وأن حماس اعتقلتهم.