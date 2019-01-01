الهيئة المستقلة تطالب "حماس" بالإفراج الفوري عن الصحفي هاني الآغا

غزة / سما /

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أجهزة "حماس"، بالإفراج الفوري عن الصحفي هاني الآغا، المعتقل لديها منذ أكثر من أربعين يوماً.

واوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الاحد، أن باحثي الهيئة قاموا بزيارة الصحفي الآغا يوم الخميس 31 تشرين أول / أكتوبر الماضي، ولاحظوا علامات ومؤشرات تدل على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازه.

وأكدت أن احتجاز الصحفي الآغا، وغيره من الصحفيين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، تعد انتهاكا خطيراً للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة الجسدية المكفولين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت الهيئة، أجهزة حماس، بوقف استدعاء الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وعدم تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة في حال احتجازهم.