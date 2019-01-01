وزير وعضو كابينت: قد نشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ثم نتوجه لتسوية

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الطاقة الاسرائيلي وعضو المجلس الوزراي المصغر "الكابينت" يوفال شتاينتس، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ، ثم تتوجه بعدها إلى تسوية.

وفي تصريحات اوردتها اذاعة جيش الاحتلال قال الوزير شتاينتس:" يبدو أنه سيتعين علينا القيام بعملية عسكرية واسعة في غزة وبعد ذلك فقط نتوجه لتسوية، إذا لم يكن هناك خيار آخر فسنشرع أيضًا في حملة برية للقضاء على حكم حماس " بحسب قوله.

يشار الى أن الكابينت عقد اليوم الأحد اجتماعا استمر نحو 4 ساعات؛ لمناقشة الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة ، دون الكشف عن تفاصيل الاجتماع.