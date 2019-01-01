نفى وجود أي خلافات بموضوع الانتخابات.. السنوار: الامور ايجابية ونحن أمام فرصة تاريخية نادرة للخروج من هذا المأزق

غزة / سما /

أكد رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، عدم وجود أي خلافات في موضوع الانتخابات، وإنما يوجد محاولة لترتيب الأمور التي قالت إنها سائرة في الاتجاه الصحيح والإيجابي.

وخلال مقابلة خاصة لقناة الغد مساء اليوم الأحد، تمنى السنوار أن تسيير الأمور بشكل إيجابي، وأن تتم على خير، مطمئنًا الشعب الفلسطيني والأمة، قائلاً:" الأمور تسيير في الاتجاه الصحيح، ونحن أمام فرصة تاريخية نادرة للخروج من هذا المأزق.

وأضاف:" إن شاء الله شعبنا سيكون مرتاحا، ونقدر نعالج الخلل الذي كان في العقدين ونصف العقد الماضيين من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع لكي يعبر شعبنا عن رأيه بشكل حر وديمقراطي ونزيه ولترتيب بيتنا الفلسطيني على المستوى الداخلي ثم على مستوى الوجود الفلسطيني في الخارج".

وفي موضوع آخر، قال إنه لا يمكن إجراء مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى، بسبب الوضع السياسي الداخلي الإسرائيلي وحالة الفراغ عندهم، والمأزق الذي يعيشونه".

وخاطب الأسرى في سجون الاحتلال، قائلاً:" نحن على موعد لتحريركم، ولا يمكن أن نستقيل حتى برؤيتكم معنا ولتشاركوا معنا في استكمال مسيرة التحرير والعودة".