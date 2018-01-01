إنهاء اضراب مؤسسات الأونروا في الأردن بعد التوصل لاتفاق لزيادة رواتب العاملين

عمان /سما/

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة الأممية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي اتحاد العاملين المحليين في الأونروا بالأردن ان "الاتفاق يتضمن منح 100 دينار (حوالى 140 دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل".

واضاف إن "الإتفاق يتضمن كذلك منح 70 دينار (حوالى مئة دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرون وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل".

من جهته، اكد رئيس اتحاد العاملين في وكالة الاونروا في الاردن رياض زيغان انه "على ضوء هذا الاتفاق ستحصل الفئة الاقل حظا بين العاملين على المئة دينار اما البقية فستحصل على سبعين دينارا على يرتفع في المستقبل".

واضاف "وبناء على ذلك تقرر فك الاضراب وإعلان الدوام إبتداء من صباح الاثنين".

وكان نحو سبعة آلاف موظف وعامل في الاونروا بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل صباح الاحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وتقوم الوكالة بإدارة 169 مدرسة في الاردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزا صحيا و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر اخرى.

وكان المتحدث باسم الاونروا سامي مشعشع أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق اليوم ان إتحاد "العاملين طالب بزيادة مقدارها 200 دينار أردني (حوالى 280 دولار) ثم خفضوها الى 100 دينار أردني بالمقابل عرضت الوكالة زيادة مقدارها 70 دينار أردني (حوالى مائة دولار)".

وكان اتحاد العاملين في القطاعات الثلاث المعلمين والعمال والخدمات، قرر الاضراب المفتوح ودعا الموظفين والطلاب الى البقاء في بيوتهم.

وكانت الأونروا واجهت أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.

وتأسّست الأونروا في 1949، وتقدّم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

ويستضيف الأردن نحو 2,2 لاجئ فلسطيني يعيشون في عشرة مخيمات.