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إيران توجه رسالة إلى ترامب بشأن النفط السوري. اليك مضمونها

الأحد 03 نوفمبر 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران توجه رسالة إلى ترامب بشأن النفط السوري. اليك مضمونها


سما / وكالات/

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن "النفط السوري ملك للشعب والحكومة في سوريا ولا يحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها".

وقال لاريجاني، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، إن "النفط السوري ملك للشعب والحكومة في سوريا ولا يحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها من خلال الاعتداء على الأراضي السورية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "الجيش الأمريكي سعى سابقا إلى السيطرة على النفط العراقي، لكن المرجعية الدينية الواعية في النجف والقادة العراقيون الشرفاء والشعب العراقي لم يسمحوا بذلك".

وتسائل قائلا: "هل الحكومة الأمريكية، التي ليس لديها أدنى شعور إنساني تجاه الشعبين السوري والعراقي والمنطقة، تحمل أدنى شعور إنساني تجاه الشعب الإيراني؟، إذا أردنا تفسير تصريحات السيد ترامب في الوقت الحالي، نفهم أن الأكراد والأتراك والعرب ليسوا مهمين بالنسبة للحكومة الأمريكية، فالشعب الإيراني ليس مهما أيضا لأمريكا، لكن نفط إيران مهم، لذلك فرضوا الحصار الاقتصادي على الشعب الإيراني لعجزهم عن مواجهته عسكريا ليتمكنوا من الهيمنة على موارد النفط والغاز".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن "تصريحات الرئيس الأمريكي تكشف عن الوجه الحقيقي واللاإنساني لهذا النظام، ولا يحتاج المسؤولون الأمريكيون الآخرون إلى التعاطف مع الشعب الإيراني، من الأفضل أن يفكروا كيف يصمتوا السيد ترامب الذي كشف عن طبيعتهم المعادية للإنسانية والاستغلالية للعالم".

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