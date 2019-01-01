نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في فيديو اطلاق جيش الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني

رام الله / سما /

أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بياناً حول اطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل بمنطقة الزعيم جاء فيه :-

تابعت نقابة الصحفيين مقطع الفيديو الذي انتشر على صفحات الفيس بوك، والذي يظهر قيام جنود من جيش الاحتلال بإطلاق النار على شاب بدون أي ذنب سوى انه كان يرغب بالمرور، واستجاب لطلب جنود الاحتلال بالعودة وعدم المرور، غير انهم اطلقوا عليه النار من الخلف.

وأكدت: المعلومات الاولية تشير إلى إن مقطع الفيديو هذا التقط قبل حوالي عام ونصف، عند منطقة الزعيم في الحاجز المؤدي الى مدينة القدس، غير أنه نشر اليوم بعد أن قامت صديقة الجندي الذي التقط الصورة بنشر المقطع بعد ان كان متداولا فقط بينها وبينه.

وأضافت: إن نقابة الصحافيين، ومن منطلق دورها الوطني والمهني، ترى في هذا المقطع دليلا فاضحا لقوات الاحتلال على تعمدها اطلاق النار على كل ما هو فلسطيني، تارة لأجل التسلية وتارة للتفاخر، والأهم انه يتم إطلاق النار على الفلسطيني تحت تبريرات امنية يصدقها الجميع ولا يعرف حقيقتها الا القاتل والشهيد.

وأختتمت: ان نقابة الصحافيين واذ تطالب مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والانسانية التحقيق في هذا المقطع، تطالب في الوقت ذاته السلطة الوطنية عبر مؤسساتها وطرقها الرسمية وغير الرسمية متابعة هذا المقطع، وعدم المرور عنه مرور الكرام لأنه يؤكد ويدفع إلى اهمية فتح ملفات جرائم مماثلة نفذتها قوات الاحتلال مع كثير من الشهداء الذين قتلتهم عند الحواجز وفي الطرقات، تحت ذرائع محاولات الطعن أو الدهس.