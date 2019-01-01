نقابه الصحفيين تفتتح ورشة السياسات القيادية الشابة

رام الله / سما /

افتتح نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، اليوم الأحد، ورشة السياسات القيادية الشابة، بالتعاون مع مؤسسة إبداع المعلم، ضمن مجموعة القيادات الشبابية في العمل النقابي.

وأكد أبو بكر أهمية التميز والدعم لدور المرأة والشباب وخاصة في المراكز القيادية في النقابة، وهو من أولى الأولويات وسيترجم في المؤتمر المقبل في العمل والمواقع القيادية.

وحضر الورشة من الأمانة العامة للنقابة محمد اللحام، ومنتصر حمدان، وجعفر اشتيه، وذيب عمارة، متعهدين بتوفير بيئة عمل قيادية تنطوي ضمن الأنظمة والقوانين التي تدعم وتعزز دور الصحفيين الشباب والمرأة في المراكز القيادية.

وأوضح أن مهمتنا هي تذليل كافة العقبات وتسهيل الدور القيادي للصحفيين الشباب .

بدوره، قال منسق المشروع عبد الله جرار إن هذا المشروع يهدف لتعزيز دور الشباب في النقابات الذي ينفذه مركز ابداع المعلم بالشراكة مع شبكة انهر بدعم من المؤسسة السويدية، وينفذ هذا المشروع في فلسطين والأردن، لرفع نسبة مشاركة الشباب في النقابة وتعزيز دورها .