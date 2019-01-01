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الاحتلال يفرج عن وزير شؤون القدس بعد تحقيق استمر لـ6 ساعات

الأحد 03 نوفمبر 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن وزير شؤون القدس بعد تحقيق استمر لـ6 ساعات


القدس المحتلة / سما /

 افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، عقب تحقيق معه استمر لست ساعات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي من منزله في مدينة القدس المحتلة فجر اليوم الأحد، واقتياده إلى مقر سجن المسكوبية الاحتلالي حيث اخضعته لتحقيق مكثف ومتواصل.

وقال المحامي أحمد صفية، إن التحقيق مع وزير شؤون القدس الهدمي تركز على نشاطه في خدمة المواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة، وإن الوزير احتج بشدة على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من قمع وملاحقة واعتقال والتي طالته شخصيا أيضا.

وتابع المحامي صفية إن وزير شؤون القدس أصر على أن هذه الممارسات لن تردعه عن القيام بواجبه تجاه أبناء المدينة رغم مضايقات الاحتلال.

ولفت المحامي صفية إلى أن سلطات الاحتلال افرجت عن الوزير الهدمي بكفالة مالية ومحاولة فرض قيود بينها عدم القيام بأي نشاط سياسي في المدينة او الاتصال مع أشخاص تعتبر أن من شأن الاتصال بهم التشويش على مجريات التحقيق فضلا عن مطالبته بالحضور إلى التحقيق عند الحاجة.

ووصف صفية الاعتقال بأنه سياسي ويأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي ضد مدينة القدس وسكانها.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة  التي تعتقل فيها سلطات الاحتلال الوزير الهدمي عدا عن الاستدعائات منذ توليه مهام منصبه في منتصف شهر نيسان/إبريل الماضي.

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