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"التعاون الإسلامي": إعلان بلفور شكل بداية النكبة الفلسطينية المستمرة

الأحد 03 نوفمبر 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي": إعلان بلفور شكل بداية النكبة الفلسطينية المستمرة


رام الله / سما /

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن التداعيات الخطيرة لإعلان بلفور شكلت بداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من سياسات قائمة على القتل، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان، والاستيلاء على الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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