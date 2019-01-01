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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 03 نوفمبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم السبت، آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين.

وقالت الوزارة إن السفر سيكون للحافلات: الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (85) من كشف (10/31).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت المسافرين بإحصار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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