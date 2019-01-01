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وزير الأشغال: 3 ملايين دولار إضافية لمشاريع البنية التحتية في غزة

الأحد 03 نوفمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: 3 ملايين دولار إضافية لمشاريع البنية التحتية في غزة


غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، عن تحويل مبلغ إضافي لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة ضمن المنحة الكويتية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.

وأوضح زيارة، أن تحويل هذا المبلغ الاضافي يأتي لصالح عدد من مشاريع البنية التحتية في القطاع، مشيرا إلى أن القيمة الاجمالية للمنحة الكويتية المقدرة بـ 200 مليون دولار كانت قد خصصت لإعادة إعمار عدة قطاعات رئيسية في غزة، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية، والتي خصص لها مبلغ 35 مليون دولار، حيث يبلغ عددها 53 مشروعا في كافة محافظات القطاع، لإعادة إعمار طرق وبنية تحتية ومبانٍ عامة.

ووجه زيارة شكره لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً، والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.

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