"اتحاد الشطرنج" يفتتح بطولة الأندية بغزة للموسم الحالي

غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني للشطرنج أهم بطولاته لهذا للموسم 2019، مساء السبت، في ضيافة مقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وسط حضور مميز من نخبة لاعبي القطاع.

وانطلقت أولى جولات البطولة التي تستمر على مدار 9 أيام بواقع 9 جولات حسب النظام السويسري المعتمد دوليًّا، بالتزامن مع المحافظات الشمالية، برعاية اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وبحضور ورؤساء وأعضاء إدارات الأندية الغزية المشاركة.

ودشّنَ نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج وائل المصري حفل الافتتاح بكلمة شكر للحضور من لاعبين وإدارات أندية وشخصيات اعتبارية، مُعربًا عن فخره بالإنجاز الذي تشهده اللعبة يومًا بعد يوم، واعتزازه بمشاركة أسماء جديدة في كل مرة، ما يدلّ على نجاح خطة الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة واللاعبين.

كما وأثنى أمين عام اللجنة الأولمبية محمد العمصي على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، معربًا عن سعادته لما وصل له الاتحاد خلال دورة واحدة من إنجازات وتطور مشهود على الساحة المحلية والدولية.

وأكد العمصي على الدعم الكامل للشطرنج والرياضة بشكلٍ عام، فهي التي تقرب وتوحّد الشعب الفلسطيني، تحت شعارٍ رئيسي في اللجنة الأولمبية وهو (ما تفسده السياسة تصلحه الرياضة).

ومن جانبه، رحّب نقيب مقاولي قطاع غزة أسامة كحيل بالحضور مؤكدًا دعمه الكامل لاتحاد الشطرنج وكوادره ولاعبيه، من خلال فتح أبواب مقر اتحاد المقاولين لخدمة لعبة الشطرنج، وأبدى استعداده للمساهمة في تطوير اللعبة، وأوصى بضرورة الاعتناء بالشطرنج ومن يمارسها كوْنها رمزًا لرقي المجتمعات وتطوّر الشعوب.

انطلاق قوي وفور انطلاق ساعة اللعب، بدا واضحًا مدى الندية والتحضير القوي من اللاعبين، وجاءت النتائج على الطاولات الخمسة لتؤكدَ المنافسة الشرسة التي ستشهدها المواجهات المقبلة بين الفرق المشاركة، حيث يلعب كل فريق بأربعة لاعبين أساسيين مع لاعب احتياط، وكان الاكتساح 4/0 أبرز ما شهدته جولة الافتتاح، وكان من نصيب أندية الرباط وفلسطين وغزة الرياضي إثر فوزهم على الزيتون والدولفين للرياضات المائية والجلاء على التوالي.

كما حقق الشاطئ فوزًا سهلاً بنتيجة 3.5/0.5 على نظيره التفاح، وفاز أبناء الجنوب شباب رفح على جيرانهم فرسان النصيرات بنتيجة 3/1.

ويُدير البطولة طاقم تحكيمي مميز برئاسة الحكم الدولي صلاح جعرور والكابتن عاطف أبو زيد والكابتن محمد الجديلي، وإشراف فني من الكابتن وليد أبو الحسن، والكابتن محمد عاشور.