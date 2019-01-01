بلدية غزة ووزارة الثقافة تفتتحان معرضاً للكاريكاتير في ذكرى وعد بلفور

غزة / سما /

افتتح عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك معرض الكاريكاتير " بين وعدين " الذي تقيمه بلدية غزة ووزارة الثقافة في مركز رشاد الشوا الثقافي بمناسبة الذكرى الثانية بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم وضمن جهود التعاون بين البلدية والوزارة لإحياء المناسبات الوطنية وتنشيط الحركة الثقافية في المدينة .

وشارك في الافتتاح؛ وكيل وزارة الثقافة د. أنور البرعاوي، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة م. عماد صيام، والفنانين المشاركين في المعرض، ولفيف من المهتمين والمثقفين، وطلبة الجامعات والمدارس .

بدوره؛ قال م. هاشم سكيك إن بلدية غزة تحرص على إحياء المناسبات الوطنية للحفاظ على الذاكرة ونقلها للأجيال حتى تبقى حية متجددة في عقول الأجيال الجديدة ، وتحافظ على إرث القضية الفلسطينية والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه .

وأشاد سكيك بجهود التعاون بين البلدية والوزارة وبالفنانين المشاركين في المعرض وبالأعمال الفنية المشاركة من فنانين فلسطينيين وعرب، معتبراً أن الفن يوصل رسالة بأن شعبنا مازال متمسكاً بحقوقه ولاينسى الظلم التاريخي الذي لحق به نتيجة وعد بلفور المشؤوم .

من جهته؛ أكد د. أنور البرعاوي أن اختيار إسم المعرض " بين وعدين " يدل على وعد بلفور الباطل والظالم لليهود في فلسطين ووعد الله عز وجل لأهل الحق بأن ترجع الحقوق لأصحابها مهما على الظلم والعدوان .

وبين أن لوحات المعرض هي من أعمال فنانين فلسطينيين وعرب وترمز لمعاناة الشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور ومقاومة وصمود شعبنا ودفاعه عن أرضه ضد الاحتلال ورفضه للظلم .

ويشارك في المعرض نحو 20 فناناً من قطاع غزة منهم 8 من بلدان عربية شقيقة ويضم المعرض في جنباته نحو 80 لوحة ورسوم كاريكاتير تعبر عن الشعب الفلسطيني ومعاناته وتضحياته .

ويستمر المعرض في افتتاح أبوابه واستقبال الزوار من الساعة 30 : 10 صباح اليوم وحتى مساء يوم غداً الاثنين .