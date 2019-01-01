غزة: لجنة بالتشريعي تطالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة مواطن

غزة / سما /

طالبت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، اليوم الأحد، النائب العام ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل حول حادثة وفاة المواطن عنان أبو جامع قبل أيام أثناء تواجد دورية شرطية في منزله شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة، بأن اللجنة وفور سماعها بوقوع الحادث بادرت إلى عقد اجتماع طارئ وأرسلت موفدين إلى مكان الحادث للوقوف على تفاصيله، والاستماع إلى شهادة أفراد العائلة.

وأشار إلى أنه تم توجيه رسائل عاجلة إلى كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني للمطالبة بفتح تحقيق عاجل بالخصوص، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيظل عنواناً ومظلة لحماية حقوق المواطن الفلسطيني.