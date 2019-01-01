وفد من جبهة النضال يلتقي السفير التونسي لبحث العلاقات الثنائية

رام الله / سما /

التقى وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الاحد، مع السفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح لبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، والتهئنة بالانتخابات التونسية الرئاسية والتشريعة التي جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة، في مقر السفارة التونسية برام الله.

جرى ذلك بمشاركة سكرتير دائرة العلاقات الوطنية والسياسية عضو المكتب السياسي فضل طهبوب، وعضوي اللجنة المركزية للجبهة نصرة قبلاني، ومراد حرفوش .

واشاد الوفد بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، متمنيا ديمومة التنسيق والتواصل بين فلسطين وتونس، مؤكدا على ان الشعبين التونسي والفلسطيني تربطهم علاقات متينة ومتكاملة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والعربية.

واشار الوفد ان ما جرى في تونس من انتخابات ديمقراطية ارست قواعد الحياة الديمقراطية والسياسية والاجتماعية، وفتح المجال امام الشباب والمكونات السياسية لكي تخوض الانتخابات وان تضخ دماء شابة وجديدة في الحياة السياسية، وهذا مؤشر على حالة التغير الايجابي والثقافة الديمقراطية لدى الشعب التونسي .

واشار الوفد الى ان الاراضي الفلسطينية تتجه في المرحلة القادمة الى انتخابات عامة لتجديد الشرعية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني لتكون مدخلا جديا لانهاء الانقسام وطي هذه الصفحة من مسيرة شعبنا، بالاضافة الى فتح المجال امام الشباب لكي يمارسوا حقهم الدستوري والديمقراطي من خلال المشاركة في الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

من جانبه، اكد السفير بن فرح على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالمواقف الوطنية التي تربط الشعبين ، مشيرا الى اهمية تواصل اللقاءات والتشاور في القضايا التي تخص البلدين، مؤكدا ان تونس قيادة وشعبنا يقفون داعمين ومؤيدين لحقوق الوطنية الفلسطينية حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.