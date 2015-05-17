الحمد الله يرد على العيسة: اختلق استقالته من الحكومة بعد ظهور فضيحة النرويج

رام الله / سما /

شنّ رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله يوم الأحد، هجومًا لاذعًا على شوقي العيسة –أحد وزراء حكومته- والذي عرض مؤخرًا أسباب استقالته التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات.

وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" تغريدة مطولة قال إنه "سيسرد فيها القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة".

ووجه الحمد الله للعيسة عديد الاتهامات، مضيفًا: "والله عيب (يقصد العيسة).. حيث خدم وزيرًا في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه!، لماذا يقبض تقاعده إذًا؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟!".

وقال الحمد الله: "آمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم رغم أنني حاولت وعلى مدار 4 سنوات وأكثر عدم الرد عليه احترامًا للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى!".

وقال الحمد الله في منشور على صفحته على موقع "الفيسبوك" ان برنامج التمكين الاقتصادي الذي تحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي في جدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ماليا وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط، وهو برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ولذلك رأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية:

- وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)

- وزير العمل (عضواً)

- وزير الصحة (عضواً)

- وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)

- ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)

واكد الحمد الله ان قرار مجلس الوزراء انذاك لم يعجب العيسة "الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء."

واوضح الحمد الله انه "خلال الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة بعد ان نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 قبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى"

واضاف الحمد الله "لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد."

وكشف الحمد الله انه عقب ما نشر في وسائل الاعلام فقد طلب من العيسة أن يرد على ما ينشر ، لكنه لم يفعل ذلك، مضيفاً "يبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية، وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً، وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى".

وحول الشخص الذي اتهمه العيسة في منشوره بالفساد قال الحمد الله " بالنسبة للشخص الذي يتهمه "بالفساد"، فقد كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة د. سلام فياض، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد."

وهاجم الحمد الله العيسة قائلاً "العيسة لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة. فكيف نفسر ذلك؟"

واضاف الحمد الله ان العيسة "اختلق هذه المشكلة بعدما ظهرت فضيحة النرويج، وطلبت منه تفسير ذلك، فما كان منه إلا أن افتعل هذه المشكلة وقدم استقالته، التي قمت بالتوصية لفخامة الرئيس بقبولها فوراً، والغريب أنه لم يقدم حتى الآن أي دليل على صحة ما ادعى."

واكمل الحمد الله حديثه عن العيسة قائلاً "ربما يريد تقديم أوراق اعتماد لجهات ينسق معها كي يحصل على موقع معين مستقبلاً، كما تم تعيينه في السابق، والله أعلم".

وانتقد الحمد الله العنوان الذي يضعه العيسة لمنشوراته على الفيس بوك" وهي ا "وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة" قائلاً "والله عيب حيث خدم وزيراً في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه! لماذا يقبض تقاعده إذاً؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟"، خاتما حديثه بالقول "آمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم رغم أنني حاولت وعلى مدار 4 سنوات وأكثر عدم الرد عليه احتراماً للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى!".