أبو جيش يطلع منظمة العمل الدولية على واقع العمال داخل الخط الأخضر

جنيف / سما /

ألقى وزير العمل د. نصري أبو جيش خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كلمة حول الواقع السياسي والاقتصادي الفلسطيني وحجم الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع المانحين لخلق فرص عمل للعمال الفلسطينيين، وكذلك إلى حقوق العمال داخل الخط الأخضر المحتجزة لدى إسرائيل منذ عام 1970، وتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية وما يرد فيه من انتهاكات بحق عمالنا الفلسطينيين.

وطالب بتنفيذ التوصيات وإدراج التقرير على جدول أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية، والتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية.

كما بحث الوزير أبو جيش، في لقاء آخر، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، عددا من القضايا ومنها، تقرير المدير العام السنوي بشأن عمال فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية بحق عمال وشعب فلسطين، ومتابعة تحصيل حقوق عمالنا المتراكمة لدى إسرائيل، وتنظيم المؤتمر الدولي لدعم التشغيل في فلسطين، حيث اتفق الطرفان على العمل على إدراج التقرير السنوي على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

بدوره، رحب رايدر بفكرة عقد مؤتمر للمانحين، مبديا استعداده لهذه الغاية، وطرح عقد اجتماعٍ ثانٍ موسع لسفراء الدول المانحة في جنيف قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم في شهر آذار المقبل.

كما عقد الوزير أبو جيش اجتماعين مثمرين مع فريق العمال وفريق أصحاب العمل لدى مجلس إدارة المنظمة، لإدراج تقرير المدير العام على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، وتفهم الطرفان المطلب الفلسطيني، ووعدا بدعمه.