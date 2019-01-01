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حماس تتحمل مسؤولية الهجمات من غزة

نتنياهو: إسرائيل في فترة حساسة وقابلة للاشتعال في عدة جبهات

الأحد 03 نوفمبر 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إسرائيل في فترة حساسة وقابلة للاشتعال في عدة جبهات


القدس المحتلة/سما/

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، أن إسرائيل "موجودة في فترة أمنية حساسة جدا وقابلة للاشتعال في عدة جبهات. وبعد إطلاق القذائف الصاروخية على غلاف غزة، عقدت مباشرة مداولات مع القيادة الأمنية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب".

وأضاف نتنياهو قبل ساعات قليلة من عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بعد ظهر اليوم، أنه "أوعزت بشأن سلسلة أهداف علينا مهاجمتها ولذلك هاجمها سلاح الجو".

وقال نتنياهو إن "حماس تتحمل المسؤولية عن أي هجوم يخرج من قطاع غزة. ولا أعتزم إعطاء تفاصيل هنا حول خططنا. وسنستمر في العمل في كافة الجبهات من أجل أمن دولة إسرائيل، بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضا، في البحر والجو والبر".

وندد نتنياهو باعتداءات متكررة على قوات الاحتلال، ينفذها أفراد حركة "شبيبة التلال" الإرهابية انطلاقا من مستوطنة "يتسهار"، التي تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين. وقال إنه "لن نتحمل إلقاء حجارة أو أي هجوم آخر على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقومون بواجبهم ويدافعون عنا جميعا في يهودا والسامرة وفي أي مكان آخر في البلاد"، علما أن أفراد حرس الحدود الذين تعرضوا لهجمات، يتواجدون في المستوطنة من أجل حماية المستوطنين و"شبيبة التلال".  

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