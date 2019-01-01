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إلقاء القبض على أحمد فلوكس وإحالته إلى النيابة!

الأحد 03 نوفمبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلقاء القبض على أحمد فلوكس وإحالته إلى النيابة!


وكالات / سما /

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ بعد صدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد ، وأمر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وجاء ذلك ضمن الخطة الأمنية التي تحدث عنها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي شدد على تكثيف الوجود الأمني بالطرق وشوارع الجيزة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وفي أحد هذه الأمكنة بإشراف اللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية بالجيزة أعلى طريق محور 26 يوليو وأثناء تفتيش السيارات كإجراء وقائي استوقف رجال الأمن سيارة فلوكس.

وتبين من الكشف الذي قام به العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنه صادر بحقه 9 أحكام قضائية في قضايا متنوعة ما بين شيكات بدون رصيد وتبديد ونصب، فتم القبض عليه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق معه.

#أحمد فلوكس

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