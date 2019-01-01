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5 أشياء لا تقلها لطفلك لسلامة صحته العقلية

الأحد 03 نوفمبر 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أشياء لا تقلها لطفلك لسلامة صحته العقلية


وكالات / سما /

يبدأ بناء شخصية الطفل منذ نعومة أظافره، وينعكس أسلوب تعامل والديه معه بشكل إيجابي أو سلبي على صحته العقلية والنفسية.

وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب تجنب قولها لطفلك، حفاظاً على سلامة صحته العقلية، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- هذه ليست مشكلة كبيرة
لا تحاول أن تقلل من مخاوف أطفالك تجاه أي مشكلة يواجهها، حتى لو كانت بسيطة في نظرك، بل احرص على أن تظهر له اهتمامك ووقوفك إلى جانبه، واحرص على تعليمه المهارات التي تساعده على تجاوز هذه المشاكل.

2- توقف عن البكاء
لا حرج في البكاء، سواء كان ذلك للطفل الصغير أو الشخص الكبير، فهو طريقة صحية للتعبير عن المشاعر، وبالطبع إذا تسبب طفلك ببعض الفوضى في مكان ما، فحاول أن تعالج المسألة، واشرح لطفلك أن ما يفعله ليس مناسباً. وتأكد فقط من تصحيح سلوك طفلك، دون أن تكبح مشاعره.

3- أنت أذكى طفل في المدرسة
الثناء المبالغ فيه يمكن أن يكون ضاراً، ويجعل الطفل يتراخى في العمل والاجتهاد، لذلك عليك التركيز على الجهد والعمل وليس الإنجاز، وأكد لطفلك على أنك درست وعملت لفترة طويلة حتى وصلت إلى ما أنت عليه.

4- كل شيء سيكون على ما يرام
من الطبيعي أن تطمئن أطفالك إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام دائماً، لكن في بعض الأحيان، الأمور ليست كذلك، ولا يمكنك منع أطفالك من مواجهة المصاعب أو حتى المآسي. وبدلاً من إخبارهم أن شيئاً سيئاً لن يحدث، علمهم أن يكونوا أقوياء بما يكفي للتعامل مع أي مصاعب وتحديات يواجهوها في حياتهم.

5- عليك أن تهدأ
يبدأ الأطفال بالبكاء وإثارة الفوضى عندما تسيطر عليهم مشاعر سلبية، وبدلاً من محاولة إجبارهم على الهدوء، يجب أن تحاول منحهم المهارات التي تساعدهم على الشعور بالهدوء والسكينة. ويجب أن يعرف الأطفال ما يجب عليهم القيام به عندما لا تكون موجوداً لمساعدتهم على ضبط وتنظيم مشاعرهم.

#الصحة العقلية #الطفل #الام

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