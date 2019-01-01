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باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام

الأحد 03 نوفمبر 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون يعثرون على طائر داخل قطعة عنبر ترجع إلى 100 مليون عام


وكالات / سما /

عثر فريق دولي من الباحثين على قطعة عنبر بداخلها طائر قديم يرجع إلى نحو 100 مليون سنة.

وتم العثور على العينة في وادي هوكوانغ في شمالي ميانمار، وهي منطقة غنية بالاكتشافات من حفريات العنبر، ما سيساعد على إثراء الفهم بشأن تنوع الطيور القديمة وتطور الريش.

ونشرت نتيجة البحث في مجلة "التقارير العلمية".

وتخضع العينة للحفظ حاليا في متحف يينغليانغ للتاريخ الطبيعي الحجري في تشوانتشو بمقاطعة فوجيان. ولا توجد عظام محفوظة في العينة الجديدة، لكن شكل قدم الطائر مسجل على سطح جلدي مفصل، وهو محاط بالريش.

وبخلاف اكتشافات سابقة من ذات الحقبة، فإن أصابع الطائر سميكة للغاية، كما أن الإصبع الخارجي يبدو سميكا على نحو أقوى مقارنة بالإصبعين الآخرين الداخليين.

كما تشبه الأصابع القوية أصابع الجوارح الحالية، ما قد يشير إلى ان العينة هي لطائر صغير يقتات على الحشرات الطائرة، وفق ما ذكر شينغ ليدا، عالم حفريات بجامعة الصين للعلوم الجيولوجية.

ولا يوجد هذا النوع من القدم في السجلات المحلية للحفريات، ما يشير إلى تنوع الطيور في حقبة الديناصورات.

#عنبر #طائر

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