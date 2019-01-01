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ابو ظبي : فندق باب القصر يحتفل بيوم العلم

الأحد 03 نوفمبر 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظبي : فندق باب القصر يحتفل بيوم العلم


ابو ظبي/سما/

أبوظبي، في 3 نوفمبر 2019: إحتفل  فندق باب القصر  في ابوظبي , بيوم العلم  ، بحضور سعادة احمد محمد الرميثي عضو مجلس الإدارة المفوض ل "شركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م" امروك " المالكة للفندق , وسعادة إبراهيم الحديدي رجل الاعمال , والسيد يحيى بكر الرئيس التنفيذي للشركة , والمدير العام السيد نيمو اسيموفيتش وعدد من الضيوف والنزلاء وفريق العاملين في باب القصر .

وقال الرميثي في كلمة بهذه المناسبة صباح اليوم  " نشعر بمزيد من الفخر في يوم العلم الذي يعد تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وتزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة دولة الإمارات " .

وأكد ان هذا اليوم يجسد التلاحم بين القيادة والشعب ويعزز الجهود المتواصلة ليبقى الوطن شامخاً عزيزاً، وتبقى رايته رمزاً للعزة والفخر والشموخ "

ومن جانبه قال الحديدي  " نحن في هذه المناسبة الوطنية المجيدة نشارك قيادة وشعب الامارات الاحتفالات ,بيوم العلم، تلبية لدعوة القيادة الرشيدة ، برفع علم الدولة على السارية في وقت واحد, داعين الله ان تظل رايتناعالية خفاقة وتظل بلادنا تسير في طريق المجد والرفعة والتقدم ."

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