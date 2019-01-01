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شاهد: فيديو يفضح جريمة ارتكبها الجيش الإسرائيلي قبل عام ونصف بحق فلسطيني

الأحد 03 نوفمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديو يفضح جريمة ارتكبها الجيش الإسرائيلي قبل عام ونصف بحق فلسطيني


القدس المحتلة / سما /

فضح مقطع فيديو جريمة أرتكبها جنود إسرائيليون بحق فلسطيني، بعد مرور عام ونصف العام على وقوعها.

ويظهر الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يجادلون الطالب الفلسطيني قرب "حاجز الزعيم" في شمال شرق القدس، وهو يحاول المرور عبر الحاجز العسكري ويداه مرفوعتان للأعلى ومع ذلك تم إطلاق النار عليه من الخلف.

وادعى الجنود الإسرائيليون إنهم أطلقوا عليه رصاص إسفنجي يتسبب بوجع ولا يؤدي للقتل.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد فتحت تحقيقا في الحادث وتم طرد عنصرين اثنين، ولم يغلق بعد ملف هذه القضية.

وتعقيبا على هذا الحادث أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن "هذه الجريمة هي بمثابة ملف جنائي كامل ودليل سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد، "أن هذه الجريمة تعكس عقيدة قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والاستهتار والوحشية التي ينفذها الجنود بتعليمات من قادتهم" مطالبا دعاة حقوق الإنسان بـ"إبرازها وتقديمها كدليل جنائي على سياسة القتل الإسرائيلية".

بدوره قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عمار الدويك، إن "ما أظهره الفيديو من جريمة قتل الشاب يكشف تعاظم العقلية العنصرية التي تنظر إلى الفلسطيني وكأنه كائن يجوز استباحته بكل الأشكال، ويكشف أيضا تواطؤ القضاء الإسرائيلي الذي لا يأخذ أي إجراء بحق الجنود مرتكبي الجرائم".

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