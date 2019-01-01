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تفشي السالمونيلا في عدة ولايات امريكية مرتبط باللحم المفروم

الأحد 03 نوفمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفشي السالمونيلا في عدة ولايات امريكية مرتبط باللحم المفروم


وكالات / سما /

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إصابة 10 أشخاص من ست ولايات أمريكية بالسالمونيلا في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين .

وتوفي شخص واحد في كاليفورنيا، وتم نقل ثمانية آخرين إلى المستشفى. وقالت مراكز مكافحة الأمراض إنه يمكن أن يكون سبب عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية حتى الآن أن الأمر يستغرق ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع في المتوسط حتى يُبلغ المصاب عن حالته، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

في الشهر الماضي استعادت سلسة مطاعم "تاكو بيل" 3ر2 مليون رطل من اللحم البقري المفروم من مطاعم في 21 ولاية، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي".

#السالمونيلا #اللحم #امريكا

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