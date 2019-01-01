نتنياهو: لدينا العديد من الخطط بشأن غزة ولا نريد الإفصاح عنها حاليًا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تمر بفترة أمنية حساسة ومتفجرة على عدة جبهات منها الشمال والجنوب.

ولفت نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إلى أنه أجرى مشاورات أمنية عقب إطلاق الصواريخ من غزة مساء الجمعة، وأوعز بمهاجمة أهداف مهمة، مشيدًا بقدرة سلاح الجو على تدمير تلك الأهداف كما يجب.

وحمل، حركة حماس المسؤولية عن أي هجوم من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حكومته لديها العديد من الخطط بشأن غزة ولا يريد الإفصاح عنها حاليًا.

وحول اتهامات عائلة الجندي هدار غولدن ضده، وضد منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، عبر نتنياهو عن رفضه لها، مؤكدًا أنهم يواصلون جهودهم لإعادة الجنود و"المواطنين الإسرائيليين".

وأدان نتنياهو هجوم المستوطنين ضد قوات الجيش الإسرائيلي في يتسهار، مؤكدًا أنه لن يتم التسامح مع رشق الحجارة، أو أي هجوم آخر من الجنود الذين يعملون لحماية المستوطنات بالضفة.