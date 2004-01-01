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هل هذا هو هاتف موتورولا القادم القابل للطي؟

الأحد 03 نوفمبر 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل هذا هو هاتف موتورولا القادم القابل للطي؟


وكالات / سما /

سلطت مجموعة من الصور المسربة الضوء على جميع زوايا هاتف موتورولا رازر Motorola Razr القابل للطي القادم، وذلك قبل الكشف عن الهاتف بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاءت الصور من المسرب الشهير، إيفان بلاس evleaks عبر حسابه الرسمي على تويتر، ليوضح أن الهاتف يشبه إلى حد كبير هاتف Motorola Razr V3 الكلاسيكي الصادر عام 2004.

ومن المتوقع أن يكون Motorola Razr الظاهر في التسريبات أول هاتف قابل للطي للشركة، والذي قد تعلن عنه في حدث صحافي بمدينة لوس أنجلوس بتاريخ 13 نوفمبر.

وكانت موتورولا قد شوقت المستخدمين لهذا الهاتف في عدة مناسبات قبل الإعلان عنه، لكن التسريب الحالي يظهر الهاتف من زوايا مختلفة، بحيث يبدو الجهاز كهاتف عادي بعد طيه، ويأتي باللونين الأحمر والأسود.

ووفقاً للصور، فإن الهاتف يتمتع بشاشة ثانوية صغيرة تعمل باللمس لعرض التنبيهات والرسائل والبريد الإلكتروني والفيديو وغير ذلك، مع مستشعر كاميرا أسفل الشاشة الصغيرة لالتقاط صور السيلفي.

وبحسب ما ورد، فإن هاتف موتورولا الجديد يعمل بواسطة معالج Snapdragon 710 ثماني النوى من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وتضيف المعلومات أن الهاتف يتضمن بطارية بسعة 2730 ميلي أمبير، مع شاشة داخلية من نوع OLED بقياس 6.2 إنش وبدقة 876×2142 بيكسل، بينما تأتي الشاشة الثانوية بدقة منخفضة إلى حد ما تصل إلى 600×800 بيكسل، مما يشير إلى أنها قد تقتصر على الوظائف الأساسية، مثل معاينة صور السيلفي.

وكانت التسريبات السابقة وبراءات الاختراع قد أشارت إلى أنه سيكون هناك شاشة رئيسية قابلة للطي للداخل، فيما قدرت تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال مطلع هذا العام أن يكون سعر الجهاز نحو 1500 دولار أميركي.

#موتورولا #هاتف

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