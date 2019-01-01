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أخيرا.. "غوغل مابس" يضيف الخاصية التي طال انتظارها

الأحد 03 نوفمبر 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخيرا.. "غوغل مابس" يضيف الخاصية التي طال انتظارها


وكالات / سما /

بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيار وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأميركي.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الشركة، فإن مستخدمي "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "غوغل" غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

وبإمكان خاصية "غوغل إنكوغنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "غوغل مابس"، مثل تاريخ البحث أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

وحسب موقع "تك تشرش" التقني، فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".

ومن المرجح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرا، وفقا لمتخصصين في أمن المعلومات.

ويعد "غوغل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين أثارت قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

#غوغل مابس

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