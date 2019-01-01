فيديو.. خدمات البريج يقسو على الذئاب.. وتعادل للأقصى مع الزيتون

غزة / سما /

سحق خدمات البريج منافسه خدمات خانيونس (3-0), ضمن منافسات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية البريج أحمد ميط (64) من ركلة جزاء, وخالد النجار (72) من ركلة جزاء, وأسامة أبو قضامة (92), ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا, ويبقى رصيد خانيونس 16 نقطة أيضا في المركز الثالث مؤقتا.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيم وشاح من البريج (33), ومحمود بدوان من خانيونس (68).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات خانيونس عبر محمد أبو معمر (98).

الزيتون – الأقصى (1-1)

وخطف الأقصى تعادلا قاتلا من "أنياب" الزيتون (1-1).

وأحرز هدف الزيتون شادي مصبح (68), في حين سجل هدف الأقصى مهند مصلح (88).

ورفع الزيتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع مؤقتا, وبات رصيد الأقصى 12 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.