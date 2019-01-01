السنوار: سنذلل كل العقبات في طريق الانتخابات

غزة / سما/

قال قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار ان حماس مع اجراء الانتخابات وستعمل على تذليل العقبات في طريقها.

وأضاف "نستقبل وفد لجنة الانتخابات لمعرفة موقف حركة فتح. وموقفنا واضح وصريح ولا تردد فيه، جاهزون للانتخابات وسنذلل كل العقباب في طريقها".

ووصل الى قطاع غزة، صباح اليوم الاحد، الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، والوفد المرافق له عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتعد هذه الزيارة الثانية لناصر خلال اسبوع حيث اجتمع مع قادة الفصائل والمجتمع المدني للاستماع لرأيهم حول الانتخابات التي ينوي الرئيس محمود عباس تنظيمها.

ومن المقرر ان يلتقي حنا ناصر اليوم الفصائل في مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لابلاغهم بموقف الرئيس النهائي.