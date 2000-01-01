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هنية يدعم اتحاد اليد بـ2000 دولار

الأحد 03 نوفمبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يدعم اتحاد اليد بـ2000 دولار


غزة / سما /

أكد عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية, تقديم مبلغ ألفي دولار للاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, استعدادا لانطلاق الدوري العام في قطاع غزة.

وقال هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن هذا المبلغ هو أقل واجب لضمان انطلاق دوري اليد هذا الموسم, في ظل المشكلات التي منعت بدايته خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة "جوال" قد دعمت اتحاد اليد بمبلغ 10 آلاف دولار مؤخرا, ما يعني حل المشكلات المادية التي حالت دون بداية الدوري.

يشار إلى أن هنية يحرص على دعم الاتحادات الرياضية المختلفة, ضمن واجبات مؤسسته "أمواج" لخدمة الرياضة الفلسطينية.

#عبدالسلام هنية #اتحاد اليد

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