الاحتلال يعتقل 8 مواطنين على الأقل من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ثمانية مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد الاعتداء عليه، ليكون هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصب وزير القدس، علاوة على ثلاثة شبان جرى اعتقالهم من البلدة القديمة وهم: وسام سدر، ويوسف اللو، ورزاز الرازم.

ومن محافظة الخليل اعتقل المواطنان مؤمن عبد الغفار أبو شمسية (26 عاما)، وأحمد محمد اليمني (27 عاما) وهما أسيران سابقان.

يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة الخضر قضاء بيت لحم وهو داوود هشام موسى، ومواطن آخر من بلدة بلعا قضاء طولكرم وهو نبيل صالح حمدان (52 عاما).