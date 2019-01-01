جلسة عشاء تقرب مورينيو من آرسنال

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد يقرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، من قيادة آرسنال هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في آرسنال، هذا الأسبوع للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي.

وقال مورينيو لمدير الكرة في آرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة.

يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد آرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوناي إيمري، مدرب آرسنال، قد يكون أمامه مباراة أو اثنتان فقط لخسارة مقعده على دكة بدلاء الجانرز، لأن الإدارة تفكر في إجراء التغيير قبل نهاية شهر نوفمبر / تشرين ثان الجاري.

وأوضحت أن تعادل آرسنال مع وولفرهامبتون، أمس السبت، بنتيجة 1-1 وضع ضغطًا إضافيًا على إيمري وزاد من القلق لدى الجماهير في ملعب الإمارات.

وأكدت "التايمز" أن مورينيو يتمسك بأن تكون تجربته المقبلة في عالم التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز.