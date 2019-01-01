ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويسقط في فخ بيتيس

وكالات / سما /

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليجا.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المُتصدر برشلونة، ويرفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يستغل الميرنجي خسارة برشلونة أمام ليفانتي اليوم بنتيجة (1-3) للعودة للصدارة، ليُهدي الكبار الصاعد حديثًا غرناطة الفرصة للصدارة حال حقق الانتصار غدًا ضد ريال سوسيداد.